Primeur: Vos Transport Deventer heeft geen spiegels, kent geen dode hoek en is dus veel veiliger

De eerste spiegelloze truck rijdt op de Nederlandse wegen. Vos Transport uit Deventer heeft de primeur. Het is de eerste stap naar een compleet nieuwe vrachtwagen, is de verwachting van Transport en Logistiek Nederland. ,,Voor de verkeersveiligheid heeft dit grote gevolgen”, zegt TLN-secretaris Ambro Smit. Jaarlijks vallen er nog altijd tien doden gemiddeld per jaar door een rechtsafslaande vrachtwagen.

Of de nieuwe spiegelloze vrachtwagen, een Mercedes, het aantal fatale ongevallen teniet kan doen, durft niemand te voorspellen. De verwachtingen zijn hooggespannen. Smit: ,,Het zichtveld wordt steeds beter. De dodehoekcamera hadden we al, maar wordt nu aangevuld met camera’s die de reguliere linker en rechter buitenspiegels vervangen. Daardoor heeft de chauffeur simpelweg meer echt zicht op de buitenwereld: de grote spiegels zitten niet meer in de weg, want de cameraschermen hangen binnen.”

Campagnes

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is eveneens blij met de ontwikkeling. ,,De cijfers spreken voor zich. Tien doden gemiddeld per jaar door een rechtsafslaande vrachtwagen. 140 ziekenhuisopnames door een aanrijding fietser met zwaar verkeer‘’, zegt een woordvoerder. VVN voert al jaren publiekscampagnes om het gevaar van de dode hoekspiegel te wijzen, bezoekt ook scholen met hetzelfde doel. Als vrachtwagens zonder spiegels in Nederland de weg op gaan gaat VVN de voorlichting daarop aanpassen. ,,98 procent van de mensen het begrip ‘dode hoek’, maar 88 procent er rekening mee. En nog erger: 43 procent van de volwassenen kiest bewust positie naast de cabine. Wellicht met de gedachte dat ze dan dicht bij de chauffeur zijn. Maar dat is dus juist de dode hoek’’, aldus Veilig Verkeer Nederland.

Direct zicht

Transport en Logistiek Nederland stelt dat met de truck die Vos Transport als eerste in gebruik neemt, de weg naar een compleet ander uiterlijk voor vrachtwagens is ingeslagen. Europees wordt een richtlijn ‘Direct Zicht’ opgesteld die vrachtwagenbouwers straks verplicht wagens te bouwen waarmee chauffeurs met eigen ogen moeten kunnen zien wat er voor en om hun cabine heen gebeurt, stelt Smit. ,,Nu kun je de eerste vijf à zes meter niet zien. Dat is straks verboden. Hoe dat opgelost moet gaan worden? Cabines zullen er compleet anders uit moeten gaan zien. Dat is aan de vrachtwagenbouwers. Ze krijgen in ieder geval een betere stroomlijn en een beter zichtveld voor de chauffeur. Veiligheid is een belangrijk aspect. Er is in de afgelopen jaren al veel veranderd en verbeterd. Met extra spiegels. Maar honderd procent zichtveld is er nog niet.”

Milieu