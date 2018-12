Prins Bernhardsluis nog niet open, IJsselwater stijgt minder snel dan verwacht

Verdachte plofkraak Schalkhaar blijft vastzitten

13:37 Het voorarrest van de 24-jarige Deventenaar die wordt verdacht van betrokkenheid bij een plofkraak op een geldautomaat in Schalkhaar is opnieuw verlengd. De vermeende plofkraker blijft in ieder geval dertig dagen langer vastzitten.