Prinses Rachel staat haar mannetje; vrouwendiscussie gaat aan Deventer carnaval voorbij

Verdwijnt deze rotte plek eindelijk, zes jaar na de grote Deventer binnen­stads­brand?

10:54 Midden in de winkelstraat een verpauperde bouwval, de gevel dichtgetimmerd, die louter door stutwerk nog overeind staat. Dik zes jaar na een grote brand in de binnenstad is dat nog steeds het beeld in de Grote Overstraat. Tot ergernis in de straat. ,,Dit heeft al veel te lang geduurd.’’