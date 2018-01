Privacy belemmert hulp aan schoolverlater

Schakelklassen

Er zijn vooral zorgen over leerlingen die voorheen als Wajonger aangemerkt werden: jongeren met een beperking of een ziekte. Ook jongeren uit de Internationale Schakelklassen en leerlingen voor wie de overstap naar het MBO te groot is hebben moeite. Maatwerk is de enige oplossing, is de conclusie van de RCM (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie)

Daling thuisblijvers

Het aantal thuiszitters in Deventer is van 43 gedaald naar 31. Het aantal vrijstellingen vanwege psychische of lichamelijke problemen is van 42 gestegen naar 46 . Het aantal kortdurende verzuimmeldingen (zestien uur binnen vier weken) bij leerplichtige kinderen is licht gestegen van 350 naar 404. In het basisonderwijs is sprake van een lichte stijging: van 13 naar 20. In het speciaal onderwijs is het verzuim gedaald van 27 naar 16. In het reguliere voortgezet onderwijs heeft een stijging plaatsgevonden van 131 naar 145 verzuimgevallen. De sterkste stijging is in het MBO, van 179 naar 223.