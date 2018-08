Devente­naar Martijn Holtslag runt zijn band KNARS zonder label, manager of promoter

13:26 Tussen het rocken op het podium en schrijven van nummers door is Martijn Holtslag (25) bandleider, tourmanager en marketeer in één. Hij runt de zevenkoppige breakbeat punkband KNARS zonder platenlabel. Voor een nieuw uit te brengen album is de Deventenaar een crowdfundingsactie gestart.