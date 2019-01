Problemen met aanhoudend luiden Diepenveense kerkklok voorbij

Fiets­straat in drukke Schalkhaar­se Oerdijk van de baan

10:00 De gemeente wijst de suggestie om een fietsstraat te maken van de drukke Oerdijk in Schalkaar van de hand. De weg is veel te druk om in te richten als een straat waar de auto te gast is en de rode loper uitgaat voor de fietser.