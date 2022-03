Problemen voor Russische studenten in Oost-Nederland: ‘Bankpas werkt niet meer’

In deze regio studeren tientallen studenten uit Rusland. In totaal zijn er in ons land ruim 1300 Russische studenten ingeschreven bij een hogeronderwijsinstelling of hier voor een kortdurende uitwisseling. Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, ontvangt de laatste weken aanhoudend signalen over zorgen onder deze groep jongeren. Ze vragen zich af of teruggaan naar Rusland na hun studie of uitwisseling nog wel verstandig is.