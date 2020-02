Producent stopt met inwendige insulinepomp, dus ontwikkelt diabetespatiënt Gerrit er zelf een

Twee, misschien drie jaar geleden, dacht ik voor het eerst: hoelang wil ik eigenlijk nog blijven leven? Met mijn ziekte diabetes, type 1. Het was in een periode zonder inwendige insulinepomp. Die was stuk. Er was geen nieuwe beschikbaar, zeven maanden moest ik erop wachten. Dus kreeg ik via de aderen insuline toegediend. Je raadt het al, daar kreeg ik infecties en bloedingen van. Ik was totaal ontregeld. Vermoeid. Mijn humeur was tot het nulpunt gedaald.