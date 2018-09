Proef met lagere snelheid op weg tussen Gorssel en Eefde begint eind september

video Poep in de winkel; wc van Koning Willem moet op slot

8:56 Dit is een smerig verhaal. Over poep. Over een overstroomde wc en een haperend riool. Over een besmeurde en onverkoopbare winkelvoorraad. Kortom, dit is een vies verhaal. Maar waargebeurd. In Deventer. Dit is het verhaal van spellenwinkel Koning Willem, waar klanten niet meer naar het toilet mogen. Om te voorkomen dat het poepwater opnieuw tegen de muren klotst.