Proef met ruimere terrastijden is horeca in Deventer goed bevallen, maar definitief vervolg is nog de vraag

Het is nog onduidelijk of de horeca-ondernemers in de Deventer binnenstad vanaf 2020 definitief de terrassen tot 2.00 uur mogen openhouden. De gemeente Deventer zegt hier begin volgend jaar maar ‘ruim voor aanvang van het nieuwe terrasseizoen’ uitsluitsel over te geven.

Afgelopen voorjaar besloot burgemeester Ron König een proef te houden met ruimere openingstijden voor de terrassen. Hij dacht hiermee in een behoefte van zowel horeca-ondernemer als -bezoeker te voorzien. Daarom hoefden de terrassen deze zomer van donderdag tot en met zaterdag pas om 2.00 uur leeg te zijn: een uur later dan normaal.

Rust

Hoewel de gemeente nog druk in gesprek is om de proef te evalueren met onder meer binnenstadsbewoners, politie en Koninklijke Horeca Nederland (KHN), is het voor Hans Huberts van danscafé Persee en bestuurslid van KHN Deventer zo klaar als een klontje. ,,Dat ene uur extra geeft rust. Om 2.00 uur zijn mensen echt wel klaar om naar huis te gaan, maar om 1.00 uur moesten we vaak bezoekers van het terras jagen terwijl zij het nog gezellig hadden.”

Bij Huberts zijn geen klachten van binnenstadsbewoners bekend. ,,We hebben wel de mogelijkheid voor een gesprek geboden, maar daar is geen gebruik van gemaakt. Dus de overlast zal wel zijn meegevallen”, denkt Huberts.

Live-cooking

In de pilot bood de gemeente deze zomer ook meer mogelijkheden voor akoestische live-muziek en live-cooking op de terrassen van de Brink, het Grote Kerkhof en de Grote Poot. ,,Er is op dat terrein voor zover ik weet niet heel veel georganiseerd, maar het is wel goed dat het kon”, benadrukt Huberts. ,,Het is te hopen dat die mogelijkheid blijft.”

Levendiger

De Deventer horecaondernemer vindt dat met de ruimere openingstijden de stad levendiger en aantrekkelijker is. ,,We willen een toeristische stad zijn, maar dan moet je bezoekers wel iets kunnen bieden. Het allerliefst zou ik ook op zondag tot 2.00 uur open blijven, met name in de vakantieperiode, maar voor nu ben ik blij met iedere verruiming.”