Proeflokaal ’t Oer in Deventer failliet; zaak aan de Brink wel gewoon open

updatePakweg vier maanden nadat Proeflokaal ’t Oer in Deventer de deuren opende aan de Brink 87 is de zaak dinsdag 15 januari failliet verklaard.

Woordvoerder Patrick Dorrestein van eigenaar Aydan Sahin benadrukt dat de zaak aan de Brink ondanks het uitgesproken faillissement vanochtend gewoon de deuren heeft geopend. Het faillissement heeft, zo zegt Sahins woordvoerder, geen gevolgen voor het personeel of de gasten. ,,Meneer Sahin vindt het faillissement niet terecht, omdat dit volgens hem is gebaseerd op fouten en misverstanden. Die zal hij volgende week via een hoger beroep aanvechten en proberen recht te zetten.”

Advocaat Richard van Weelderen vult daarop aan dat Sahin dacht de vordering van een aanvrager geregeld te hebben, terwijl dit onverhoopt niet zo was. ,,Dat was het misverstand.” Volgens de advocaat is ’t Oer in overleg met de rechter-commissaris en de curator gewoon geopend. ,,Wij verwachten dat het faillissement in hoger beroep wordt vernietigd, omdat het is gebaseerd op een misverstand. Er is geen sprake van een faillissementssituatie.”

’t Oer was dit najaar de opvolger van Hollands Glorie, een zaak die ‘suboptimaal’ ofwel niet liep. Met het proeflokaal wil ondernemer Aydan Sahin het Hanzeverleden tot leven brengen en gasten een culinaire ontdekkingstocht bieden. Het concept voor het proeflokaal was ontstaan nadat uit marktonderzoek had aangetoond dat ‘Holland’Deventer bepaald niet in de genen zit, maar de Hanze wel. Daarop werd begin september op een dinsdagavond alles wat met Hollands Glorie te maken had uit het pand gehaald en werd ’t Oer aangekleed en ingericht in Hanze-stijl.

Opvallend is dat juist deze week bekend werd dat Sahin in Zutphen de beoogde Hollands Glorie-formule heeft ingeruild tot een hotel-restaurant met de Hanze als thema. Nog geen week geleden zei een woordvoerder van Sahin tegen de Stentor dat ‘de Hanzeformule in Deventer heel goed loopt'. Die uitspraak benadrukt hij vanochtend nogmaals. ,,Als we de cijfers van Hollands Glorie en ’t Oer met elkaar vergelijken draait de nieuwe formule veel beter dan de oude. We hebben nog nooit zoveel couverts verkocht. Daarom zetten we de uitrol van de Hanze-formule naar Zutphen door.”