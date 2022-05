Programma Rododendron Boerenlandwandeltocht in Bathmen uitgebreid naar twee dagen

Check jouw gemeente Veel meer bestuur­ders onder invloed van de weg gehaald in Oost-Nederland begin 2022

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn al 982 mensen in de veiligheidsregio’s Flevoland, Overijssel en Noord- en Oost Gelderland betrapt op het rijden onder invloed van drugs of alcohol. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Het aantal is fors hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, toen waren het er 548.

16 mei