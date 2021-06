Programmeur Job kijkt uit naar dampend Burgerweeshuis: ‘Ik heb vooral te doen met al die kleine, hardwerkende bandjes’

Job Rebergen: ,,Toen de coronacrisis uitbrak, zat ik vanwege ziekte al een tijdje thuis. Duurde een maand of vier. Ik ging in mei weer aan de slag en toen was het vooral optredens cancellen en doorschuiven. Gelukkig deden bands en boekers daar niet moeilijk over. We zaten met z’n allen in hetzelfde schuitje en moesten er het beste van zien te maken. Er werd soepel omgegaan met contracten bijvoorbeeld. We zaten vanwege corona on zó’n uitzonderlijke situatie, dat we daar niet meer zo scherp naar keken.’’