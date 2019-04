Prominenten fietsen op 5 mei naar Canadese Begraafplaats Holten

VOORBESCHOUWING GA Eagles valt terug op vaste waarden in slotduel met RKC

13:51 Trainer John Stegeman valt vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) terug op zijn vaste waarden bij Go Ahead Eagles in de jacht op de scalp van RKC Waalwijk. Alleen Thomas Vetheydt ontbreekt in De Adelaarshorst vanwege een schorsing.