Proosdijpassage na brand 'snel weer open'

De bedoeling is dat de doorgang tussen Stromarkt en Lange B. in ieder geval voor de feestdagen voor open is, zegt Slothouber. Na de levensgevaarlijke brand van vorige week woensdagochtend is de doorgang van de winkelstraat naar de Stromarkt afgesloten aan de kant van de Lange Bisschopstraat.

De winkels zijn daardoor alleen bereikbaar via de Stromarkt. Ondernemers vrezen omzetderving door minder aanloop, mocht die afsluiting te lang duren. Bovendien zien ze de passage als een belangrijke levensader voor de Stromarkt (met bibliotheek), Engestraat en Nieuwstraat.

Houten overkapping

Volgens pandeigenaar Marc Slothouber is het de bedoeling zo snel mogelijk de doorgang van de Lange Bisschopstraat naar de Stromarkt te herstellen via een houten overkapping. ,,Een soort tunnel.'' In januari - een voor ondernemers minder drukke maand - zou dan het werk aan het door brand getroffen deel moeten beginnen.

Die passantentunnel komt voor de aanliggende ondernemers als geroepen, zegt winkelier Stanley de Wilde. ,,Dit moest ook zeker niet tot januari duren'', zegt de eigenaar van tweedehandswinkel Second Hand Downtown. ,,Dan ga ik failliet. Ik ben blij dat men werkt aan een oplossing.''

Voortijdig dicht

Overbuurman Oktay 'Okki' Develi deed vorige week donderdag zijn winkel in fitnessproducten (Okki's Fitshop) maar voortijdig dicht. ,,Er was hier echt helemaal niemand, je zou er depressief van worden.'' Op de dinsdagmiddag is hij ook bezig met mensen vertellen dat de weg versperd is. Met een glimlach: ,,Komen ze toch twee keer langs de winkel.''

Ondernemer Marcel Leussenkamp van platenzaak Walk-in ziet het positief in. ,,Ik denk dat de doorgang over twee weken wel weer open is. Dit is een belangrijke levensader voor de stad. Tegelijkertijd is dit overmacht, hier kun je niet veel tegen doen.''

Bij bibliotheek

Onduidelijk is nog wat de brand betekent voor het plan dat Slothouber al langer heeft om de passage ingrijpend te vernieuwen. Het gaat om het dichtst bij de bibliotheek gelegen deel, een typisch voorbeeld van jaren 80-bouw. Slothouber wil boven de winkels appartementen realiseren. Hij beklaagde zich eerder in deze krant over de 'moeizame medewerking' van de gemeente.