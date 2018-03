ProRail laat ze vliegen boven Deventer en Zwolle

Drones

De helikopter is van een Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in dergelijke opnamen. Aan de voorkant van de helikopter is een camera bevestigd. Daarmee kunnen 'loodrecht-naar-beneden' beelden gemaakt worden. Het traject dat ProRail op die manier in kaart brengt is totaal 800 kilometer lang. Dat is ook een van de redenen om een helikopter te gebruiken en geen drone. Woordvoerder Andy Wiemer: ,,Een drone gebruiken we ook wel, maar alleen voor kleinere projecten."