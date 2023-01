Protest voor Deventer Burgerweeshuis brengt honderden op de been: ‘Samen gaan met de schouwburg? Nee!’

Overijssel vecht afschotver­bod ganzen aan, Faunabe­scher­ming verbaasd: ‘Dit is kansloos’

De provincie Overijssel vecht het verbod voor boeren om in de winter ganzen in natuurgebieden af te schieten, aan bij de Raad van State. De schade die de ganzen bij boeren aanrichten, is volgens de provincie veel te hoog. De Faunabescherming noemt dat onzin. ,,Die schade is er bijna niet.” Harm Niesen van de Faunabescherming noemt de gang naar de Raad van State ‘kansloos’.

18:00