Protestmars in Deventer om 'te kleine' parasols van café De Hip

Genocide-discussie wil in Deventer niet echt oplaaien: 'Iets rustiger in gesprek misschien?'

5 september Ze staat al even op het podium van Saxion in Deventer als ineens de tranen komen. Shayno Numansen (24) laat beelden zien van familieleden die vertellen over de genocide van christelijke minderheden in Turkije in 1915. Het laat haar nog altijd niet onberoerd. Maar Numansen staat er niet voor het verleden. ,,Ik hoop de vicieuze cirkel te doorbreken.''