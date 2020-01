Provinciale vragen over toekomst Akzo-terrein in Deventer

Maar de banenmotor komt tot nu toe niet van de grond, constateert de PvdA. ,,In berichten van de gemeente Deventer en de media lees ik dat er vrijwel geen werkgelegenheid is bijgekomen en dat Nouryon mogelijk overweegt om de stekker eruit te trekken’’, zegt PvdA-Statenlid Hans Nooter. ,,Dat zou een enorme klap zijn voor de ruim 300 medewerkers, voor de werkgelegenheid in Deventer en voor de ontwikkeling van het innovatiecentrum. Ik wil snel duidelijkheid over de toekomst van het project.’’

Geld gereserveerd voor S/park

Overijssel heeft 1,1 miljoen euro gereserveerd om het innovatiecentrum S/park van de grond te krijgen. ,,Ergens dit jaar moet de provincie een klap geven op of we dat geld gaan uitgeven of niet’’, zegt Nooter. ,,Ik vind eigenlijk dat we vóór dat moment definitieve duidelijkheid moeten hebben over de voortgang van de plannen en het commitment (de betrokkenheid, red.) van Nouryon. S/park is belangrijk voor de werkgelegenheid in Deventer. De provincie wil investeren in een werklocatie met kansen voor hoogwaardige arbeidsplaatsen. Wij willen ons daarvoor hard maken en roepen alle partners op om de afspraken tot een succes te maken.’’