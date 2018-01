'Provincie moet helpen bij herstel stadionmuur Go Ahead Eagles'

Erfgoed

,,De muur is beeldbepalend voor de wijk Voorstad Oost,” stelt Alwin te Rietstap van de ChristenUnie noemt de muur 'beeldbepalend voor de wijk' en 'echt een waardevol onderdeel van het cultuurhistorisch erfgoed van Overijssel'. ,,Des te wranger is het om nu zo duidelijk de noodzaak van verder herstel te zien. We hopen dat de provincie samen met de Eagles, de stad Deventer en andere betrokkenen kijkt wat er mogelijk is om de schade te repareren en deze historische muur te behouden.”

Directeur Hans de Vroome van Go Ahead Eagles is blij met de provinciale steun. ,,Eerder konden we met een bijdrage van de provincie al een deel van onze prachtige muur restaureren. Hopelijk kunnen we nu snel de klus helemaal klaren. Zo zouden we van tegenspoed alsnog een succes maken.”