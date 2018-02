Provincie onderstreept belang Ronde van Vedett met bijdrage

Humanistisch Verbond zoekt gedurfde visie op samenleven in Deventer

19 februari In Humanitas in Deventer wonen ouderen en studenten samen in een gebouw. Het positieve effect op de kwaliteit van leven is spectaculair, aldus het Humanistisch Verbond, dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen debatten wil houden om gedurfde visies op samenleven naar boven te krijgen.