Provincie Overijssel investeert stevig in Deventer binnenstad

video Typhoon voor de klas in Deventer. En dan wil je maar een ding: een foto

7:58 De telefoontjes zijn opgeladen. Maar tot verdriet van groep 7 en 8 van basisschool de Flint in Deventer manen hun juffen de toestellen weer de laatjes in. Straks..., straks mogen ze echt een foto maken met Typhoon en rapper Pjotr. Maar eerst gaan ze praten over hiphop, over hoe je een rap maakt. Of beter nog, zelf een rap maken.