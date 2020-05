Provincie Overijssel start onderzoek naar ‘onregelmatigheden’ bij aanbesteding Keolis: ‘Zeer bezorgd’

‘In nauw overleg met Gelderland en Flevoland zijn we een juridisch onderzoek gestart naar de mogelijke gevolgen en consequenties voor de aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht’, stellen de Gedeputeerde Staten in een brief. ‘Conform het eerste juridisch advies hebben wij als penvoerder in samenspraak met de provincies Gelderland en Flevoland vandaag Keolis formeel verzocht om ons schriftelijk een uitgebreide opheldering van zaken te geven.’