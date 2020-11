Provincie Overijssel wil snel meer zonnepanelen op daken van huurwoningen: is dat realistisch?

Kerkklok­ken van de Nicolaas in Schalkhaar luiden niet meer, totdat monteur oplossing heeft gevonden voor op hol geslagen uurwerk

16 november De luidklokken en het uurwerk van de Nicolaaskerk in Schalkhaar zijn uitgezet. Een monteur moet er aan te pas komen om het op hol geslagen uurwerk te herstellen. Het dorp liep maandagochtend ineens 40 minuten voor. ,,En we zeggen graag dat we voorop lopen, maar dit was iets teveel van het goede", lacht diaken Marc Brinkhuis.