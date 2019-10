Provincie stak bijna een ton in mislukte verbouwing Houtmarktschool: ‘We beraden ons nu op de vervolgstappen’

Tien luxe appartementen, in een vervallen monument in hartje stad. De provincie Overijssel zag de plannen voor de voormalige Houtmarktschool in Deventer helemaal zitten en maakte voorafgaand aan de verbouwing 90.000 euro over, als subsidie. Nu de ontwikkelaar achter het project failliet is verklaard en de verbouwing ergens halverwege is stil komen te liggen, weet de provincie vooralsnog niet wat te doen.

Volgens Rob Heetland, woordvoerder van de provincie Overijssel, ‘beraadt de provincie zich op de juridische positie in het faillissement’. ,,Er is in totaal 100.000 euro subsidie beschikbaar gesteld, waarvan 90.000 euro daadwerkelijk door ons is overgemaakt. Uiteraard is er nu een situatie ontstaan waar wij ook als provincie niet gelukkig mee zijn. We beraden ons nu op de vervolgstappen.”

De kans dat de provincie iets terugziet van het geld, lijkt evenwel nihil. Volgens curator Sebastiaan Vos stond er nog 70 euro op de rekening van Houtmarkt Deventer bv, het bedrijf dat door ontwikkelaar Pieter Bosma was opgezet voor de verbouwing van de voormalige Houtmarktschool. Daar tegenover staat een waslijst van schuldeisers. Van leveranciers, onderaannemers, de Belastingdienst. ,,Dan hebben we het over meer dan een half miljoen euro in totaal”, zegt Vos.

Bergkwartier

De voormalige Houtmarktschool bevindt zich aan de entree van het Bergkwartier, een woonbuurt vol middeleeuwse monumenten gelegen tussen de Brink en de haven in het centrum van Deventer. Het pand is eind 2017 voor 785.000 euro verkocht aan European Green Real Estate uit Breda, waarvan Bosma de enige bestuurder is. Het gebouw was vanaf 2012 eigendom van de NV Bergkwartier. Dat wilde het gemeentelijk monument ook verbouwen tot appartementen, maar zag om financiële redenen van die investering af.

Volledig scherm De voormalige Houtmarktschool, aan de voet van de Bergkerk in Deventer. © Judah Bolink

Ontwikkelaar Bosma zette Houtmarkt Deventer bv op voor de verbouwing. Al snel raakte hij in conflict met enkele kopers van appartementen omdat hij facturen had gestuurd voor niet geleverd werk. Dit conflict leidde ertoe dat de werkzaamheden kwamen stil te liggen en niet veel later, toen kopers door de rechter in het gelijk werden gesteld, tot het faillissement. Verschillende kopers én onderaannemers hebben zich hierna bij de politie gemeld. Zij betichten Bosma van oplichting.

