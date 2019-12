Provincie wil alsnog subsidie voor mislukte verbouwing Houtmarktschool terug

‘Knalvuur­werk illegaal? Wij willen gewoon lekker knallen’

16:56 Nu bijna al het knalvuurwerk in Nederland illegaal is, gaat de jeugd op zoek in België. Er is volop handel in dat vuurwerk, dat verstopt wordt onder de bedden van de jongens. Maar hoe gevaarlijk is dat eigenlijk? En betuttelen we onze jeugd niet teveel?