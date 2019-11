Provincie wil hoogspanningsleidingen in Deventer en Raalte ondergronds brengen

Deventer rapper Snelle wint MTV European Music Award en stuit op Cristiano Ronaldo: ‘Krankzin­nig’

12:43 Snelle is de winnaar geworden van de Best Worldwide Act tijdens de MTV European Music Awards in Sevilla. Dat is gisteravond laat bekend geworden. ‘Krankzinnig’, reageert de rapper uit Deventer op zijn Instagram.