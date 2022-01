Psychiatrisch verpleegkundigen voorwaardelijk geschorst wegens relaties met patiënten

Ze hadden het prettig samen, de verpleegkundige uit Twente die werkzaam was in een instelling in Deventer en een patiënte, die daar meermalen was opgenomen wegens autisme, zelfmoordneigingen en depressiviteit. Eind 2019 werd de patiënte ontslagen, waarna de behandeling ambulant werd voortgezet. De hulpverlener en de cliënte hielden contact via Facebook Messenger en later WhatsApp, en zo kwam van het een het ander: een fysieke ontmoeting, zoenen en verder.