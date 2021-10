Psychotische Fabian uit Deventer bestelt 16 rijsttafels en vlucht om denkbeeldige moord

Frans (68) uit Terwolde is de laatste riviervis­ser in Oost-Nederland: ‘Dat gaat mij aan het hart’

Hij is de last man standing naast een leger sportvissers: Frans Komen (68) uit Terwolde. Met zoon Frans junior (39) is hij de laatste beroepsvisser op de rivieren in Oost-Nederland. Dat zijn werk nu erkend wordt als erfgoed, is voor Komen de ultieme waardering voor een bijna verdwenen ambacht.

27 oktober