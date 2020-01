Puntensysteem verplicht tot natuurvriendelijk bouwen in Deventer

Deventer krijgt een puntensysteem voor natuurvriendelijk bouwen. Plannen voor nieuwe huizen of gebouwen in de stad die niet bijdragen aan het bevorderen van natuur, worden dan niet meer toegestaan. Het project wordt dit jaar getest en moet vanaf 2021 definitief gaan gelden.

Deventer moet de komende jaren drieduizend woningen erbij krijgen en die moeten ook nog allemaal tussen de bestaande bebouwing komen. De stad dreigt daardoor te ‘verstenen', maar door bij elk nieuw gebouw rekening te houden met dieren en groen, kan de stad groener worden.

GroenLinks en de PvdA vroegen de gemeente vorig jaar zomer om met een plan te komen om meer ‘biodiversiteit’ en ‘natuurwaarden’ in de bebouwde omgeving te krijgen. Voorbeelden daarvan zijn nestkasten voor vogels en vleermuizen in de muren van gebouwen, vlinder- en bijentuinen, maar ook groene daken en gevels of groene kademuren en wanden waar ijsvogels en zwaluwen in kunnen nestelen. ,,Dat verhoogt de leefbaarheid op lange termijn”, meent PvdA-gemeenteraadslid Baran Aydin, die het plan mede indiende.

Bouwprojecten

Deventer kent al milieu- en natuurvriendelijke bouwprojecten, zoals de toekomstige Tuinen van Zandweerd op het voormalige ijsbaanterrein. De huizen zelf zijn energieneutraal, maar er wordt ook rekening gehouden met planten en dieren in de buurt. Het is ook van de acht Bio Build-projecten van de provincie Overijssel waarmee groene ideeën in de praktijk worden gebracht.

Het puntensysteem waar de gemeente Deventer nu aan werkt, gaat een stapje verder. Alle bouwprojecten voor de toekomst, of het gaat om renovatie of nieuwbouw of een groot stedenbouwkundig project, moeten straks aan het puntensysteem gaan voldoen voordat het een bouwvergunning krijgt.

Definitief in 2021

Een projectgroep is nu bezig het puntensysteem te verfijnen en aan te passen per soort project. Het systeem moet nog dit voorjaar op nieuwe bouwplannen toegepast worden en na eventuele aanpassingen in de loop van 2021 definitief worden ingevoerd.

Het bedrijf Ecoresult adviseert bedrijven en overheden over natuurvriendelijk bouwen. ,,Het is nauwelijks duurder dan het bouwen van een huis zonder die maatregelen”, zegt oprichter Leon Boon van Ecoresult. ,,Op de plek van één baksteen bouw je bijvoorbeeld een nestkast voor vogels in. Die kost een paar tientjes. Per huis ben je niet meer dan een paar honderd euro extra kwijt.”