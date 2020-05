Puzzel opgelost: grotere terrassen én markt toch samen op de Brink in Deventer

Voor beide wensen is niet voldoende ruimte op het grote plein. Vorige week leek er even een oplossing gevonden te zijn met een andere indeling, maar door een rekenfoutje was er geen plek meer voor zo’n dertien marktkramen als de terrassen uitgebreid zouden worden. Door de markt nu als een lang lint in te richten vanaf de kop van de Brink en verder door te laten lopen dan gebruikelijk tot aan de Zandpoort richting de IJssel, is die ruimte er nu wel.