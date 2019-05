PvdA Deventer bepleit uitstel tentamens Saxion vanwege staking in openbaar vervoer

,,Op verschillende hogescholen in het land worden de tentamens verplaatst vanwege de stakingen in het openbaar vervoer. Waarom kan dat ook niet in Overijssel?’’, luidt het betoog van de sociaal-democraten. Zij doen dat in een reactie op het besluit van Hogeschool Saxion en Universiteit Twente, die afgelopen woensdag lieten weten dat het onderwijs komende dinsdag gewoon doorgaat.