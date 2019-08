PvdA’ers regio woest over boerka-actie: ‘te radicaal en veel te blij’

De Zutphense PvdA-wethouder Annelies de Jonge reageerde gisteren al heel fel op sociale media op een foto van het Amsterdamse PvdA-gemeenteraadslid Hendrik Jan Biemond, waarop hij met vijf anderen in kleurrijke burka's en spandoeken te zien is. Met teksten als ‘’Burqa Queens’ en ‘My Burqa is my right and pride’ geven ze aan tegen het verbod te zijn. ‘Doe ff normaal joh. Jullie hebben blijkbaar geen idee waar jullie het over hebben', reageert De Jonge.