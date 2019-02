PvdD en CU porren vuurtje rond paasvuren op vlak voor de verkiezingsstrijd losbarst

video Dít is dé sigaren­zaak van de toekomst!

3 februari Hoe ziet de sigarenwinkel er in de toekomst uit? Binnen een paar jaar mogen sigarettenpakjes en sigarendoosjes niet meer open en bloot in de schappen liggen. ,,Het maakt ons radeloos’’, zegt de Deventer onderneemster Fenny Jaspers (68). ,,De vraag wordt of we het gaan overleven.’’