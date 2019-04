PVV Overijssel roert zich weer over Deventer filmtheater

Totale rekening Deventer filmthea­ter Viking 21 miljoen euro

12:00 De Deventer gemeenteraad beschikt over voldoende informatie van het college van B en W om vanavond te kunnen besluiten over het filmtheater. Dat concludeert adviesbureau Twynstra Gudde, dat op verzoek van de gemeenteraad de opties bekeek. Dat zijn afbouwen voor 4 miljoen euro - zoals burgemeesters en wethouders voorstellen - stoppen of arbitrage.