PVV trekt motie over synagoge Deventer in

Keizerslan­den in Deventer thuisbasis Nationale Sportweek

13:08 Sportpark Keizerslanden in Deventer is uitgekozen als festivalterrein voor de Nationale Sportweek. Vanwege het 1250 jarig bestaan is Deventer eerder dit jaar door NOC*NSF uitverkozen tot zogenoemde 'host city'. Dit betekent dat Deventer gastheer is van de landelijke sportweek.