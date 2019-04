Raad Deventer akkoord met vier miljoen extra voor bouw filmtheater

Dat betekent dat de bouw kan doorgaan. Wel zijn de kosten inmiddels opgelopen tot een slordige 21 miljoen euro. Het aanvankelijke bouwbudget was 10 miljoen euro. Alleen VVD, DeventerNu, Denk en een deel van Gemeentebelang zien meer heil in stoppen dan doorgaan, maar kregen geen meerderheid achter zich. Van de 34 aanwezige raadsleden wilden elf geen vier miljoen extra steken in dit project.