Raad van State geeft Deventer veeg uit de pan in kwestie Meibergen

'Mensenbieb' strijkt voor het eerst neer: vragen waar je normaal gesproken geen lef voor hebt

17 februari Een homo, iemand met niet aangeboren hersenletsel of een lid van de scootmobielclub... Wat is hun geschiedenis en hoe staan ze in het leven? Afgelopen weekend waren in bibliotheek deze 'levende boeken' te lezen. Ofwel: goede gesprekken in de Mensenbieb.