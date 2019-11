Raad van Toezicht Deventer Speelgoedmuseum voelt zich niet serieus genomen

Dion uit Deventer blijft nog even in korte broek lopen voor het goede doel

2 november Dion Gildemeesters blote benen hebben tot nu toe 1261 euro voor stichting Bo Minnee opgeleverd, maar Dion gaat nog even door. De tienjarige leerling van basisschool De Zonnewijzer in Diepenveen had aanvankelijk 1 november als einddatum in zijn hoofd, maar wil nog niet van ophouden weten.