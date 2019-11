Raadselachtig ‘zinkgaatje’ in de Menstraat in Deventer: geluk voor passerende automobilist

Het gat is inmiddels afgezet. De Menstraat is afgesloten met hekken voor autoverkeer. Bewoners kunnen via de Rijkmanstraat (eenrichtingsverkeer) nog wel de straat verlaten.

Geluk gehad

Het zinkgat werd ontdekt door Deventenaar Vincent de Bruyn, die een auto zag passeren en een vreemd geluid hoorde. Het leek volgens hem of de auto iets wegzakte. ,,Die heeft behoorlijk geluk gehad, volgens mij had hij ook helemaal niets door.” Samen met buurtbewoners hield hij de wacht om ervoor te zorgen dat er geen auto's, fietsers of voetgangers zouden verongelukken door de sinkhole.

Kleiner

Hoe het zinkgaatje is ontstaan is nog onduidelijk. Vorig jaar moesten op de Zandweerd in Deventer meerdere huizen ontruimd worden, doordat door een rioleringslek een groot zinkgat was ontstaan. Van ontruiming is in dit geval geen sprake; dit gat is beduidend kleiner. Mogelijk is ook hier de riolering de oorzaak: het gat zit precies in de lijn tussen twee putten.