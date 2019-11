Raadselachtig ‘zinkgatje’ in de Menstraat in Deventer: geluk voor passerende automobilist

In de Menstraat in de binnenstad van Deventer is een zogenaamd zinkgat ontstaan. Het gaat om een relatief klein ‘sinkhole’, van nog geen meter bij een meter, en ongeveer een meter diep. Een auto had veel geluk, zeggen getuigen.

De calamiteitendienst van de gemeente Deventer is inmiddels aanwezig. Die zet het gat in de weg af, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Vervolgens wordt onderzocht wat de oorzaak is. ,,We moeten eerst weten wat de reden is, dan gaan we het daarna zo snel mogelijk repareren”, aldus een gemeentelijk medewerker.

Geluk gehad

Het zinkgat werd ontdekt door Deventenaar Vincent de Bruyn, die een auto zag passeren en een vreemd geluid hoorde. Het leek volgens hem of de auto iets wegzakte. ,,Die heeft behoorlijk geluk gehad, volgens mij had hij ook helemaal niets door.” Samen met buurtbewoners hield hij de wacht om ervoor te zorgen dat er geen auto's, fietsers of voetgangers zouden verongelukken door de sinkhole.

Kleiner