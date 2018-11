Raadsleden in Deventer mogen alsnog geheim rapport over Werkmakelaar-Oost inzien

Het betreffende rapport is opgesteld door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland. Dat is een organisatie die zich richt op bestrijding van ondermijnende criminaliteit en adviseert daarbij overheden. De VVD drong onlangs aan bij het college om raadsleden alsnog de mogelijkheid te bieden het rapport in te kunnen zien.

Het RIEC-rapport is in 2016 aangevraagd door de gemeente Deventer, toen de gemeente in gesprek was met de eigenaren van het dan nog op te richten productiebedrijf Werkmakelaar-Oost over het aangaan van een subsidierelatie. Wethouder Jan Jaap Kolkman was de eigenaren tegengekomen tijdens een congres en hoopte met de komst van het productiebedrijf naar Deventer de lokale bijstandspopulatie te verkleinen. Werkmakelaar-Oost kreeg subsidie van de gemeente Deventer voor het aan het werk zetten én het in dienst nemen van mensen uit de bijstand. Nog geen twee jaar na de start ging het bedrijf failliet.

Bibob

Het RIEC-advies maakte onderdeel uit van vooronderzoek in het kader van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob). Het bestaan van dit rapport werd voor het eerst gemeld in een bijlage bij een evaluatierapport dat is opgesteld door ambtenaren, na het faillissement van Werkmakelaar-Oost in juni van dit jaar. Uit dit evaluatierapport bleek onder meer dat het college het besluit nam om 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar te stellen aan Werkmakelaar-Oost terwijl het opgevraagde RIEC-advies nog niet binnen was.

Raadsleden mogen het rapport nu alsnog inzien, maar mogen de inhoud ervan niet delen. In het verleden hield het college dit altijd tegen. Na het het hernieuwde verzoek van de VVD om inzage, heeft het college Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Groningen, om een second opinion gevraagd. Elzinga concludeert dat het te billijken is dat de raad onder geheimhouding inzage krijgt in het rapport. Het rapport is daarom, naar nu blijkt, afgelopen vrijdag ter inzage gelegd voor raadsleden.