Raadsleden zoeken hun weg in doolhof van digitale democratie: ‘De echte interactie ontbreekt’

In april 2020 moest er een spoedwet aan te pas komen zodat overheden digitaal besluiten konden nemen. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ is inmiddels al meermaals verlengd en is nu tot tenminste 1 maart 2022 van kracht. In deze regio is er in achterliggende raadsperiode verschillend omgegaan met de vraag of het verantwoord is om als gemeenteraad fysiek bij elkaar te komen.