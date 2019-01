Raadslid De Niet: ‘Lijkt alsof lening vooral dient als financiële buffer voor GA Eagles’

Met je eigen pakje, zakje of bakje shoppen in de winkels in Deventer

6:00 Zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal om je producten heen, dan gooi je ook zo weinig mogelijk weg. Dat is het idee achter Zero Waste. Natuurlijk brengen al verschillende mensen hun eigen broodzak of kaasdoek mee. Maar om meer mensen over de streep te trekken is er nu de deursticker: 'Neem gerust je eigen verpakking mee’. En als je dan toch al gewend bent je eigen draagtas mee te nemen als boodschappen gaat doen, kun je ook wel je eigen verpakking meenemen.