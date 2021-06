Raadslid zat tussen de feestende jongeren in Deventer en keek ogen uit: ‘Dit kan niet langer, we moeten jeugd meer bieden’

Deventer geveltuin­tjes­bri­ga­de gaat onder aanvoering van Frank de strijd aan met Zwolle

12 juni Het doel van het NK Tegelwippen: deelnemende steden moeten zoveel mogelijk stenen vervangen door groen. In Deventer steekt een bijzondere groep mensen de spade in de grond in Voorstad vandaag. Voor de eigen buurt natuurlijk. Maar stiekem speelt de strijd toch mee op de achtergrond: ,,Zwolle staat voor; dat kan natuurlijk niet", grijnst hovenier Frank Beijer.