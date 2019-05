Raakt de Deventer terrasroker in het nauw?

Video & PollMet het aanbreken van een periode met fraai lenteweer, stromen de terrassen in Deventer vol en peilt de Stentor of rokers hier gewoon hun gang kunnen gaan. Een rondgang over de Brink en reacties van ondernemers en klanten maakt duidelijk dat rokers vooralsnog niets te vrezen hebben.

Jill Garsen van café De Doedel weet zeker dat haar baas nooit zelf een rookverbod voor het terras zal instellen. ,,Als we dit gaan doen, graven we ons eigen graf. Ik heb nog nooit klanten gehad die zeiden last van het roken te hebben.”

Volledig scherm Max Vlaswinkel (met pet) geniet van een sigaret op het terras van Goesting aan de Brink. Kameraad Peter-Maarten Pieper rookt niet. Hij zegt geen last van Max’ gepaf te hebben. © Kevin Hagens

Even verderop serveert Lucia Casula op het terras van Restaurant de Keizer. Op elke tafel staat een asbak. Lucia, een niet-roker, ervaart geen hinder van rokende klanten. ,,Als het wat rustiger is, haal ik wel eens wat asbakken weg, maar mijn baas is niet van plan een rookverbod in te stellen.”

Het terrasje voor Bakker Bart is het enige waarop geen asbak te ontdekken valt. ,,Een bewuste keus, maar er geldt geen rookverbod. Je moet de mensen een beetje hun lolletje blijven gunnen”, zegt eigenaar Bas Vree. Hij verwacht wel dat het ooit tot een rookverbod komt.

Handhaving

Volgens Hans Buitenhuis van Engel X Bengel gaat een rookverbod voor terrassen er ongetwijfeld komen. Handhaving lijkt hem moeilijk. Buitenhuis zegt dat er heel sporadisch over roken op zijn terras wordt geklaagd. ,,We vragen wel eens: ‘zou u er rekening mee kunnen houden dat’, maar proberen zo gastvrij mogelijk te zijn.”

Bij Goesting zit het terras dinsdagmiddag nagenoeg vol. Eén ding valt op: vrijwel niemand rookt. Max Vlas is een uitzondering: ,,Als iemand kucht omdat ik rook, dan boeit me dat niets. Alleen als iemand zegt dat hij er last van heeft dan maak ik mijn sigaret uit.” Kameraad Peter-Maarten Pieper rookt niet, maar vindt het niet erg dat Max paft. Goesting-eigenaar Jan Kuiper is tegen een terrasrookverbod. ,,Dat is zo belerend. Het roken wordt steeds minder, ik denk dat het langzaam helemaal verdwijnt.”

Denya Csanyi Fritz en Manon Oostewechel zitten op het terras van St. Tropez en herkennen het beeld dat Kuiper schetst niet. ,,Mijn vrienden roken allemaal”, zegt Manon. Zij werkt in de horeca waar bijna iedereen rookt. ,,Doe je dat niet, heb je geen pauze.” Denya heeft er wel begrip voor dat mensen roken op een terras vervelend vinden. Als er jonge kinderen bij zijn of mensen zijn aan het eten, dan houdt zij daar net als Manon rekening mee.”

Bij De Waagschaal willen bedrijfsleider Jessica Vos en haar collega Jolande van Brummelen van een eventueel rookverbod niets weten. ,,Mensen moeten buiten gewoon blijven roken als ze dat willen, dat hoort ook bij de horeca”, zegt Van Brummelen, die onlangs na veertig jaar het roken opgaf.

Op het terras van De Waagschaal zit een 32-jarige Alkmaarse moeder met twee jonge kinderen. Zij is de enige die tijdens de peiling zegt dat het roken op terrassen verboden mag worden. ,,Of ze moeten bepaalde zones instellen waar roken wel is toegestaan.”

Gastvrije horeca

Hellen Massen, regiomanager van Koninklijke Horeca Nederland, kent in haar regio ('van Urk tot Deventer’) slechts één of twee voorbeelden van horecaondernemers die experimenteren met een rookvrij terras. ,,Op het terras roken mag gewoon. Het ligt wel in de lijn der verwachting dat er misschien ooit een verbod op het roken op terrassen komt. Wat ons betreft, zijn en blijven we gastvrije horeca voor rokers en niet-rokers. Om dit te veranderen moet de overheid een beslissing nemen of Clean Air Nederland moet een zaak aanspannen en die winnen.”

Enquete Poll De Deventer horeca moet het roken op terrassen verbieden Eens

Oneens

Geen mening De Deventer horeca moet het roken op terrassen verbieden Eens (32%)

Oneens (66%)

Geen mening (2%)