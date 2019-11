Raambuurt furieus over mogelijke afsluiting Bokkingshang in Deventer, maar is dat wel terecht?

Het gaat allemaal om de drukke verbinding tussen Wilhelminabrug (N344) en Welle - via Bokkingshang en Emmastraat. Een opmerking over afsluiting van de Bokkingshang staat in een studie van adviesbureau Royal Haskoning DHV, in 2018 opgesteld in opdracht van de gemeente: ‘De gemeente overweegt een knip te realiseren in de Bokkingshang, zodat de N344 wordt losgekoppeld van het Pothoofd/Welle (parkeerring)’. Aanleiding voor het rapport is de aanpak van de Brinkgarage onder de brug en de (verkeers)effecten op de directe omgeving.