Radio 2 met Ruud de Wild in Deventer voor strijd tegen kanker: ‘Er is nooit genoeg geld’

NPO Radio 2 is de hele volgende week in Deventer met zijn bekende dj’s, onder wie radio-icoon Ruud de Wild. Vanaf de parkeerplaats van de Scheg maakt hij dagelijks samen met zijn collega-dj’s live radio, waarbij de kankerbestrijding en de collecteweek van KWF Kankerbestrijding centraal staan.

Omdat er door het corona-virus minder collectanten op pad kunnen om geld in te zamelen, kunnen mensen die geld willen geven, naar De Scheg komen om hun donatie af te geven. Bekende dj's als Jan-Willem Roodbeen, Jeroen Kijk in de Vegte en Rob Stenders verschijnen regelmatig zelf aan ‘het loket’ om de donaties in ontvangst te nemen. Ruud de Wild is er dagelijks van 16:00 tot 18:00.

Je laat in jouw programma fragmenten horen van podcasts die je maakte met mensen die allemaal met kanker te maken hebben gehad. Wie heb je bijvoorbeeld gesproken?

,,Hele mooie mensen allemaal. Femke van der Laan bijvoorbeeld, de weduwe van Amsterdams overleden burgemeester Eberhard van der Laan. Presentator Roelof Hemmen en zanger Simon Keizer. Allemaal hebben ze hun eigen ervaringen en verhalen. Ik wilde ook heel graag mijn collega Wouter van der Goes erbij hebben. Zijn vader, die ik persoonlijk goed kende, is overleden aan kanker.”

Je hebt de vreselijke ziekte ook zelf van dichtbij meegemaakt.

,,Ja, mijn moeder is ruim twintig jaar geleden overleden aan kanker. Eén op de drie mensen krijgt er direct of indirect mee te maken. Mijn moeder leed aan een vorm van de ziekte waarvoor je nu niet eens meer zou worden opgenomen in het ziekenhuis. Toen was er nog heel veel onbekend, nu is er zoveel meer aan te doen. Wat mijn moeder had, is nu heel goed te genezen. Daarom moeten we nu doen wat we kunnen om KWF te helpen. Er is nooit geld genoeg voor goed onderzoek naar de ziekte.”

Je podcasts worden online gezet, in je programma dat je vanuit Deventer presenteert zend je daar fragmenten van uit. Waarom niet de volledige interviews?

,,Live radio is interactie, het momentum pakken. We zenden daarom op Radio 2 alleen de hoogtepunten uit. Podcasts zijn tijdloos. Daar kun je rustig voor gaan zitten. Maar ze moeten wel goed zijn, want je kunt een podcast ook gewoon uitzetten als het je niet bevalt.”

Waarom komen jullie naar Deventer?

,,We kiezen voor dit soort programma's voor plekken in heel Nederland. Heerlijk om eens weg te zijn uit de Randstad. Daar wonen en werken we al het hele jaar. En ik vind Deventer geweldig, ik kom hier heel vaak. De stad heeft veel met de boekdrukkunst en ik kom uit een drukkersfamilie. Ik heb samen met Garrelt Verhoeven (voormalig directeur Deventer museumorganisatie, red.) een boek gemaakt over de geschiedenis van het Nederlandse lied. Daarom kwam ik er vaak en ken ik Deventer goed. Een van de mooiste steden van Nederland.”

De NPO Radio 2 Collecte Drive-in begint maandag 31 augustus om 12.00 uur en duurt tot en met vrijdag 4 september 16.00 uur. Meer informatie op nporadio2.nl.