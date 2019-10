Rake klappen bij wedstrijd meisjesteams Tubantia en Colmschate: ‘Zwarte dag voor meidenvoetbal’

Een voetbalwedstrijd tussen de MO19-teams (Meisjes Onder 19) van HVV Tubantia uit het Twentse Hengelo en SV Colmschate ’33 uit Deventer is zaterdag ontspoord. Politie en ambulance moesten naar het sportpark in Hengelo komen, nadat er op het veld rake klappen waren uitgedeeld.

Het had een kraker moeten worden, de voetbalwedstrijd tussen de MO19-teams van HVV Tubantia en SV Colmschate ’33 in de Hoofdklasse 1. Beide teams konden zich met een overwinning bovenaan de ranglijst vestigen. Maar het liep anders: zo'n acht minuten voor tijd ging het helemaal mis.

Het stond 1-0 voor de thuisploeg uit Hengelo toen de wedstrijd vroegtijdig tot een einde kwam. Op het veld ontstond een vechtpartij. Hoeveel mensen hierbij betrokken waren en wat de precieze aanleiding was, is onduidelijk. Maar dat het incident indruk heeft gemaakt op aanwezigen, staat vast. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, zegt Ed Klappe, leider van het meisjesteam van SV Colmschate ‘33. Over het hoe en wat wil hij verder weinig kwijt: ,,Het is aan de KNVB om dit uit te zoeken.”

Eerdere ontmoeting

Quote Wat er is gebeurd, hoort niet thuis op een voetbal­veld en moet door de KNVB goed worden uitgezocht Peter Janssen, Voorzitter SV Colmschate ‘33 De twee elftallen kenden elkaar al van een eerdere ontmoeting vorig voetbalseizoen. Toen zou het tijdens een bekerwedstrijd eveneens zijn misgegaan. Zaterdag ontspoorde de ontmoeting dusdanig dat zelfs de politie naar het sportcomplex in Hengelo moest komen. Tot aanhoudingen heeft dit niet geleid, zegt een politiewoordvoerder. De ruzie zou volgens de zegsvrouw zijn ‘gesust’. De wedstrijd kwam tot een einde omdat de speelsters van Colmschate het veld verlieten. Een van de speelsters van Colmschate, die door een tegenstander zou zijn geslagen, moest door ambulancepersoneel worden gecontroleerd.

Voorzitter Gerard ter Hedde van HVV Tubantia zegt dat hij weinig tot niets weet van het incident, omdat hij afgelopen weekeinde niet op het sportpark van zijn club is geweest. Hij zegt niet te begrijpen dat hij door journalisten wordt gebeld en wil verder geen commentaar geven. ,,Waar hebben we het over? Het was een voetbalwedstrijdje op zaterdag, meer niet. Ik weet er verder niets van. We zijn nu dagen verder.”

