Rally Miglia Daventria voor het Rode Kruis met tieners met een beperking

Een beetje timide komt Daan de grote showroom van autodealer Pauw in Deventer binnen. De 14-jarige leerling van De Linde, een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Deventer, is door het Rode Kruis uitgenodigd om mee te rijden met de rally Miglia Daventria. Hij heeft er erg veel zin in, zegt zijn moeder Nicole Bazuin. Voetbal staat op één, maar auto's zijn ook heel speciaal voor de jongen. Hij is niet alleen vandaag. Het Rode Kruis heeft meer mensen met een beperking uitgenodigd, onder wie veel klasgenoten van Daan.

Puzzelrace

Dan zijn de oldtimers die meedoen aan de sportklasse al onderweg. De equipes, in auto's van soms bijna een eeuw oud, zijn fanatiek en willen de puzzelrace winnen. ,,We trekken mensen uit heel Nederland'', zegt Maarten Streppel van de Rotary. Hij is samen met de andere 39 leden van de organisatie al maanden bezig met de voorbereiding. Voor het goede doel, het Rode Kruis. ,,We willen genoeg ophalen om 1.250 mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap te laten genieten van Deventer op Stelten.'' Het geld komt van sponsoren en de deelnemers, zegt Streppel.

Klassieker

Voor de deelnemers aan de Tourklasse gaat het alleen om de lol. Daan mag voor de foto even in de klassieker klimmen van Frans en Anne-Marie Holleman. De tiener vindt het geweldig. Dit is dan niet de auto waarin hij de rally gaat rijden, maar hij heeft dan wel mooi in een klassieker gestaan. Samen met zijn ouders zwaait hij ze uit en snelt dan terug naar binnen, voor de briefing van de Sponsorklasse, waarin Daan meerijdt.

Cabrio

In de enorme showroom wordt Daan gekoppeld aan zijn team van de dag. Behalve vriendje Quan zijn dat Annemarie Kuks en Wim Davelaar. Terwijl Annemarie achter het stuur van haar cabrio plaatsneemt, legt Wim de jongens uit wat een navigator moet doen. En dat ging best goed, zegt Annemarie na afloop. ,,Ze hebben enorm hun best gedaan om mee te kijken en zijn goede navigators geweest.'' Dat toch een afslag is gemist, mag de pret niet drukken.

Reservewagen